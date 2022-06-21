В Кремле опровергли информацию СМИ о готовящейся массовой мобилизации в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления британских СМИ о предстоящей массовой мобилизации российских граждан. Об этом сообщил «Интерфакс».

Он назвал эту информацию «чистыми фейками». До этого в некоторых СМИ Великобритании появились публикации о том, что в России якобы приступили к мобилизации военнообязанных мужчин в связи со сложной ситуацией на Украине.

Фото: kremlin.ru

Подобные сообщения появляются в интернете и СМИ не первый раз. На прошлой неделе Песков сообщал, что президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ 17 июня, не планирует объявлять о мобилизации, как об этом написали некоторые СМИ. До этого в Кремле уже опровергали слухи о якобы возможной мобилизации. В интернете распространялись сообщения, что ее планируется объявить в День Победы, 9 мая. Песков эту информацию тогда назвал чушью.



После начала спецоперации на Украине Путин заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в ней. Однако позже выяснилось, что в частях ВС страны, которые участвуют в операции, были срочники. В Главную военную прокуратуру направили материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за это.

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Дарья Акимова