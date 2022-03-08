Ни срочников, ни резервистов не будут задействовать в спецоперации на Украине
Ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы при проведении военной операции России на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к женщинам по случаю 8 Марта, опубликованном на сайте Кремля.
В операции задействовали профессиональных военных. Они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России, передает ТАСС его слова.
— Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна, — обратился глава государства к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских солдат и офицеров.
«Реальное время» следит за ходом военной операции на Украине. Все последние новости, реакции и последствия — в сюжете интернет-газеты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым