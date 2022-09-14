Сроки ремонта общежитий КНИТУ-КАИ №5 и 7 все еще не определены

Фото: Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», в КНИТУ-КАИ все еще не определены сроки нового ремонта в общежитиях №5 и 7, из стен одного из которых в буквальном смысле вываливаются кирпичи. Связано это с продолжающимся судебным процессом вуза с подрядчиком, который, по мнению университета, некачественно и своевременно выполнял работы.

— Судебное разбирательство не окончено. В связи с проведением судебной экспертизы рассмотрение дела приостановлено. Конкурсная процедура по определению нового подрядчика на ремонтные работы завершена, государственный контракт заключен, — рассказали изданию в пресс-службе университета.

При этом выполнявший ремонт «Сервис-Строй» во время слушаний дела в арбитраже уверял, что не смог качественно выполнять работы именно по вине вуза — работы пришлось приостановить, потому что студенты не были расселены.

Фото: Артем Гафаров / realnoevremya.ru

По мнению же вуза, подрядчик выполнил выборочный ремонт общежитий №5 и 7 некачественно, а также сорвал сроки исполнения государственного контракта. Тогда КНИТУ-КАИ в одностороннем порядке расторг договор с «Сервис-Строем», а УФАС внес подрядчика в реестр недобросовестных исполнителей.

— Впоследствии был заключен договор с победителем тендера — ООО «Сервис-Строй». Ремонт был начат, но подрядчик ООО «Сервис-Строй» выполнил выборочный капитальный ремонт помещений общежитий №5 и 7 ненадлежащим образом, а также сорвал сроки исполнения государственного контракта, — говорили в начале июня этого года в пресс-службе университета.

Напомним, на ремонт двух общежитий планируется выделить порядка 40,5 миллиона рублей из федерального бюджета. В общежитии №5 проведут отделку душевых поддонов, обновят полы и потолки в коридоре, тамбуре, санузле, кухне и душевой. В общежитии №7 планируется обновить полы, потолки, стены и двери. Также там установят новые выключатели, розетки и светильники в подвесных потолках.



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Артем Гафаров