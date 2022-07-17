На ремонт в двух общежитиях КНИТУ-КАИ потратят почти 40,5 млн рублей

Фото: очевидцы

В Казани планируют провести выборочный капитальный ремонт в двух общежитиях КНИТУ-КАИ. На эти цели готовы направить почти 40,5 млн рублей из федерального бюджета.

Планируется капремонт помещений первого этажа левого крыла общежития №5 КНИТУ-КАИ по ул. Николая Ершова, 30. В конце мая «Реальное временя» писало, что из здания стали в буквальном смысле выпадать кирпичи. Фасад огородили и разместили информацию о том, что запланированы ремонтные работы.

В общежитии №5 проведут отделку душевых поддонов, обновят полы и потолки в коридоре, тамбуре, санузле, кухне и душевой. Работы затронут также окна на первом этаже, на них установят решетки. Также планируется оснастить общежитие системой видеонаблюдения.

Также ремонтные работы затронут общежитие №7, расположенное по ул. Товарищеская, 30А. Там планируется обновить полы, потолки, стены и двери. Также там установят новые выключатели, розетки и светильники в подвесных потолках. Ремонт также затронет автоматическую систему пожарной сигнализации.

Скриншот google.com/maps

Подрядчика ищет Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ. Ремонт необходимо выполнить в течение 100 дней с момент заключения контракта.

В мае прошлого года тендер на ремонт общежитий КАИ №5 и 7 начальной суммой в 46 миллионов рублей приостановили по жалобе. В университете «Реальному времени» объяснили, что это было связано с проверкой Управления ФАС, которая не нашла никаких нарушений.

В начале лета «Реальное время» рассказывало, что В КНИТУ-КАИ сохранится нехватка мест в общежитиях даже после постройки нового здания. Сейчас в вузе не хватает 800 мест в общежитиях, при этом строится новое еще на 620 мест. Его возведение должны закончить к 30 августа этого года.



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Татьяна Демина