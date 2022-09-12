В Казани за день более 300 горожан привились от COVID-19 возле станции метро

В Казани за один день работы мобильных пунктов вакцинации у четырех станций метрополитена медики привили от COVID-19 339 горожан, от гриппа — 431 жителя. Об этом сообщается в telegram-канале горздрава.

Пункты вакцинации возле станций метро «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная» в столице Татарстана заработали сегодня. Они открыты ежедневно, в том числе в выходные и праздники с 8:00 до 19:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В один день казанцы могут сделать сразу две вакцины: от гриппа — вакцина «Совигрипп», против коронавируса — «Спутник V».

Вице-премьер Татарстана и глава республиканского оперштаба по борьбе с заболеванием Лейла Фазлеева на прошлой неделе рассказала «Реальному времени», что вакцинация в республике осуществляется в плановом режиме: до 8 тысяч прививаются в будние дни и до 5,5 тысячи — по выходным.

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Татьяна Леухина