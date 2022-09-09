В этом году самозанятые Татарстана заработали на ярмарках более 16 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В этом году самозанятые Татарстана заработали более 16 млн рублей на ярмарках, организованных по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

В 2022 году в ярмарках приняли участие более 800 самозанятых жителей региона. Им были бесплатно предоставлены торговые места, где они смогли презентовать и реализовать продукцию — изделия из дерева, кожи, фарфоровую посуду, дизайнерские украшения, фермерскую продукцию, игрушки, предметы домашнего декора, а также услуги — юридические, полиграфические, образовательные и другие.

Кроме того, в Татарстане был установлен рекорд России по самому длинному торговому прилавку самозанятых — 245,5 метра. Напомним, его зафиксировали в День республики на ярмарке с участием более 300 ремесленников. При этом объем выручки также достиг рекордных значений и превысил 4 млн рублей.

Ярмарки для продвижения продукции самозанятых республики проводятся уже 4 года подряд. Следующая ярмарка состоится 17—18 сентября. Участникам также будут предоставлены бесплатные оборудованные места на площади около Академии наук.

Стоит отметить, что Татарстан был определен одним из четырех пилотных регионов, где в 2019 году был введен в качестве эксперимента специальный налоговый режим — «Налог на профессиональный доход». С начала действия специального налогового режима, самозанятые выдали более 40 млн чеков со средней суммой порядка 1,5 тысячи рублей, а их суммарный доход превысил 60 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В августе Татарстан вошел в топ-5 регионов России с самым большим количеством самозанятых подростков. Всего в стране насчитывается около 77 тысяч несовершеннолетних, которые уже работают в качестве самозанятых. Республика находится на пятом месте, а количество зарегистрированных самозанятых младше 18 лет составляет 3,5 тысячи человек.



Казанские самозанятые получили шанс в скором времени участвовать в торгах на право размещать временные нестационарные торговые объекты. До сих пор город ограничивал их в этом праве, ссылаясь на Положение об организации и проведении электронных аукционов, где был указан исчерпывающий перечень субъектов-участников. Документ утвердили 9 лет назад, и, конечно, данная категория налогоплательщиков в нем не упоминалась. Однако в этом году на проблему обратили внимание — на ущемление прав самозанятых указали антимонопольщики, а затем и суд. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин