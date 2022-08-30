Самозанятые Татарстана установили рекорд России по самому длинному торговому прилавку

Сегодня в Казани был установлен рекорд России по самому длинному торговому прилавку — его длина составила 245,5 метра. Он расположился возле стен Казанского кремля, где проходит ярмарка продукции татарстанских самозанятых «Я и есть Татарстан», организованная Министерством экономики и Центром «Мой бизнес» региона.

Более 300 самозанятых со всей республики представили в Казани изделия из дерева, кожи, фарфоровую посуду, дизайнерские украшения, фермерскую продукцию, игрушки, предметы домашнего декора и другую продукцию собственного производства. Открывал мероприятие заместитель премьер-министра — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Он в торжественной обстановке получил сертификат о фиксации рекорда России — «Самый длинный торговый прилавок России».

— Мы видим, что эксперимент введения специального налогового режима — налог на профессиональный доход, который стартовал в 2019 году, является успешным. Сегодня республика занимает одну из лидирующих позиций в стране и это, в том числе заслуга наших самозанятых, которых зарегистрировано в Татарстане уже более 208 тысяч, и это не предел, мы ежедневно фиксируем прирост граждан, которые решили начать собственное дело. Для поддержки наших активных татарстанцев у нас действует целый комплекс федеральных и республиканских мер поддержки, — сказал он.

Шагиахметов также выразил благодарность бизнесу и крупным предприятиям, которые трудятся на благо республики и формируют экономику и благополучие региона.

Стоит отметить, что Татарстан был определен одним из четырех пилотных регионов, где в 2019 году был введен в качестве эксперимента специальный налоговый режим — «Налог на профессиональный доход». С начала действия специального налогового режима, самозанятые республики выдали более 40 млн чеков со средней суммой порядка 1,5 тысячи рублей. Их суммарный доход превысил 60 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

О том, что на ярмарке планируется установить рекорд, стало известно еще на прошлой неделе.

— 30 августа под стенами Казанского кремля в продолжение улицы Баумана состоится большая ярмарка самозанятых. Это очень масштабный проект, который обещает быть очень интересным. В этом году самозанятые постараются поставить рекорд — будет организован один из самых длинных прилавков в Российской Федерации — на 225 метров, больше 200 метров получается, где будет представлено самое большое количество самозанятых — этот рекорд организаторы обещают приурочить как раз ко Дню республики, — рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Сегодня, в День города и республики, ожидается обширная праздничная программа. Хедлайнером станет группа Uma2rman. Праздничный концерт пройдет у Центра семьи «Казан». Он начнется в 17.00 и продлится до 22.00.



Также сегодня в городе состоится пятый фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest. В этом году мероприятие меняет площадку — оно пройдет внутри и вокруг Национальной библиотеки Татарстана.



Кроме того, в День города и республики жители и гости Казани смогут посмотреть пиротехническое шоу. Лучшим местом просмотра станет набережная реки Казанки — от Кировской дамбы до моста «Миллениум».

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Максим Кокунин