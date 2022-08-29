Самозанятым в Казани разрешат вести сезонную торговлю

До сих пор таких продавцов не допускали к торгам по размещению киосков и лотков, но действия мэрии сочли нарушением

Казанские самозанятые, похоже, получили шанс в скором времени участвовать в торгах на право размещать временные нестационарные торговые объекты. До сих пор город ограничивал их в этом праве, ссылаясь на Положение об организации и проведении электронных аукционов, где был указан исчерпывающий перечень субъектов-участников. Документ утвердили 9 лет назад, и, конечно, данная категория налогоплательщиков в нем не упоминалась. Однако в этом году на проблему обратили внимание — на ущемление прав самозанятых указали антимонопольщики, а затем и суд. Подробнее — в материале «Реального времени».

К торгам не допускать

Как стало известно «Реальному времени», исполком Казани обязали изменить постановление №7575, которое утверждает Положение о порядке размещения временных нестационарных торговых объектов и заведений общепита в городе. Поправки должны позволить самозанятым участвовать в конкурсе на установку сезонных киосков.

Отказ допускать граждан, работающих в рамках специального налогового режима и выплачивающих налог на профессиональный доход, к электронным аукционам по продаже мест для летней торговли мэрия мотивировала постановлением, принятым еще в 2013 году.



В документе приведен перечень субъектов бизнеса для участия в торгах. Правда, категории самозанятых в этом списке нет, хотя граждане в этом статусе появились в России еще 3 года назад, причем реализовывать федеральный пилотный проект начинали именно с Татарстана.



Поправки должны позволить самозанятым участвовать в конкурсе на установку сезонных киосков. Фото: Максим Платонов

Так, в 2019 году в четырех регионах России, в том числе и нашей республике, стартовал эксперимент по апробации специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Позднее практику распространили на всю страну, но казанские чиновники, похоже, до сих пор не видят предпринимателей в самозанятых — по крайней мере, нормативные акты под них не меняли.

Так, по данным одного из аукционных протоколов, в июне прошлого года комиссия организатора торгов решила, что заявка самозанятого И.Р. Сайфуллина на право разместить в летний сезон пункт проката сап-бордов и продажи спортинвентаря на территории около озера Лебяжье не соответствует «требованиям, установленным в документации об аукционе, ввиду отсутствия требований к самозанятым, как к участникам электронных аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории парков и скверов г. Казани».

С нарушением ряда федеральных законов

О том, что мэрия не допускает предпринимателей в статусе самозанятых к продаже мест под сезонную торговлю в Казани, вскрылось по итогам комплексной проверки по соблюдению законодательства при проведении торгов. Был выявлен ряд нарушений федерального закона «О защите конкуренции». В адрес столичного исполкома антимонопольщики направили предупреждение с требованием внести изменения в документ о порядке размещения сезонных торговых точек. На исполнение предписание отводилось 60 дней.

Но требование не исполнили, в УФАС возбудили дело, и тогда исполком обратился в Арбитражный суд РТ с требованием признать незаконным решение антимонопольного органа. Однако, изучив все материалы дела, арбитраж отказал городу в иске.

— Позиция Исполнительного комитета г.Казани о правомерности недопуска самозанятых граждан до аукционов на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания прямо противоречит также и Указу Президента РФ от 07.05.2018 №204. В таком случае не только не обеспечиваются благоприятные условия осуществления деятельности данной категорией налогоплательщиков, но и существенно ограничивается конкуренция со стороны самозанятых, — говорится в решении суда.



Был выявлен ряд нарушений федерального закона «О защите конкуренции». Фото: sntat.ru

Очередное заседание комиссии УФАС, которая занимается делом исполкома Казани и самозанятых должно было состоятся в начале этой недели, но его перенесли на сентябрь.

За три года — более 5 млн самозанятых россиян

Между тем, численность самозанятых, работающих в Казани постоянно растет. Об этом с гордостью мэрия отчитывается ежегодно. Так, по данным, озвученным на деловом понедельнике в Казанской ратуше в июне этого года, за 5 месяцев 2022 года предпринимателей, имеющих статус самозанятых, стало больше почти на 9 тысяч по сравнению с тем же периодом 2021-го — в целом их численность практически достигла 67 тысяч. Благодаря их предпринимательской деятельности с января по апрель этого года городская казна пополнилась почти на 94 млн рублей.

Эксперименты по введению налога на профессиональный доход в России стартовал в 2019 году сроком на 10 лет. Первыми его участниками стали Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан , а сегодня он действует во всех 8 федеральных округах страны. Если в июне 2021 года на территории РФ насчитывалось 2,4 млн человек, то сегодня по данным ФНС, их численность уже составляет 5,4 млн предпринимателей. Из них в Татарстане зарегистрировано около 204 тысяч самозанятых — это самый большой показатель в Приволжском федеральном округе.

Численность самозанятых, работающих в Казани, постоянно растет. Фото: Инна Серова, realnoevremya.ru

Закон, разрешающий самозанятым участвовать в госзакупках, президентом России был подписан в конце 2020 года. Согласно документу, такие граждане стали получать преференции наравне с малым и среднем бизнесом — это обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты товаров и услуг, участие в программах партнерства. Исключением являются лишь контракты на сумму свыше 2,4 млн рублей, и те, исполнение по которым требует привлечения нескольких сотрудников компании.