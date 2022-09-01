В России осталось всего 1 759 участников Великой Отечественной войны

Фото: Ринат Назметдинов

Сейчас на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект, который предусматривает право на бесплатное социальное обслуживание для инвалидов и участников войн. Основываясь на данных пенсионного фонда, законотворцы указали, что под категории граждан, которым может быть предоставлена такая льгота, попадает около 94 тысяч человек.

Из представленной статистики следует, что в России осталось всего 1 759 участников Великой Отечественной войны, еще 69 032 человека награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 939 человек — «Жителю осажденного Севастополя». Инвалидов Великой Отечественной войны и других боевых действий насчитывается 22 571. Еще 39 человек относятся к лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что с момента окончания Великой Отечественной войны прошло 77 лет. В мае этого года состоялось прощание со старейшим десантником Татарстана и России Павлом Клетневым, который участвовал в прорыве блокады Ленинграда, воевал в Венгрии, Австрии и Чехословакии. Мобилизовался и вернулся в Казань он только в 1947 году.

Также в мае этого года вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что в республике проживает 359 участников Великой Отечественной войны. Всего, по ее словам, в Татарстане проживает 17 938 участников, инвалидов войны, тружеников тыла и др. Отмечается, что в 2015 году их количество достигало 76 839 человек.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров