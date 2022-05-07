В Татарстане проживают 359 участников Великой Отечественной войны

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане проживают 359 непосредственных участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Такие данные привели заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.



По ее словам, всего в республике насчитывается 17 938 участников, инвалидов войны, тружеников тыла и др. Отмечается, что в 2015 году их количество достигало 76 839 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как отметила Фазлеева, за 2014-2021 годы в 1 655 квартирах и домах ветеранов провели капитальный ремонт. Работы продолжатся и в этом году, в планах — капремонт шести жилых помещений в Казани.



Недавно сообщалось, что в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоились 353 жителя ТАССР. Из них 185 — уроженцы республики. Остальные — это те, чьи судьбы так или иначе связаны с регионом, они здесь жили или работали.

Диана Жиленкова