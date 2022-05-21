Прощание со старейшим десантником Татарстана и России Павлом Клетневым пройдет в понедельник в Казани

Прощание со старейшим десантником Татарстана и России Павлом Клетневым состоится в Казани в понедельник, 23 мая. Об этом «Реальному времени» сообщили в организации ветеранов ВДВ.

Церемония начнется в 10.00 по адресу: 2-я Шатурская, д 69. Отпевание состоится в 11.00 в Храме святых блаженных Ксении Петербургской и Матроны Московской по адресу Читинская, 17А.

Похоронят Клетнева на кладбище «Курган». Поминки состоятся в 14.00 в кафе «Дуэт» по улице Симонова 14/41.



Павел Клетнев родился 12 ноября 1924 года в селе Рогозино Лаишевского района Татарстана. Во время Великой Отечественной войны был призван на фронт, направлен под Ленинград в 1106-й артиллерийский полк, где участвовал в прорыве блокады. Также воевал в Венгрии, в Австрии и Чехословакии. После окончания войны служил в Венгрии и Эстонии. В 1947 году он мобилизовался и вернулся в Казань. 37 лет он проработал на Казанском электромеханическом заводе, был начальником транспортного отдела. С 88 лет Павел Клетнев ежегодно совершал прыжки с парашютом в честь Дня Победы. Последний прыжок он выполнил 11 мая 2019 года. В 2020-ом году его пригласили на празднование 90-летия Воздушно-десантных войск в Москве.



Татьяна Леухина