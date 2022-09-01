В России могут ввести бесплатное социальное обслуживание для инвалидов и участников войн

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне, 31 августа, сенаторы Турчак, Бондарев, Святенко, а также ряд депутатов Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает бесплатное социальное обслуживание для инвалидов и участников войн. В пояснительной записке указано, что подобная практика и так действует в ряде регионов России, например, в Татарстане, сейчас же эту норму предлагают официально закрепить во всей стране.

Если законопроект примут, то на бесплатное социальное обслуживание смогут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны; инвалиды других боевых действий; люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Жителю осажденного Севастополя»; а также ряд других категорий граждан.

Также, заявляют законотворцы, введение подобной льготы может положительно сказаться на социальном обеспечении участников специальной военной операции на Украине.

Фото: Ринат Назметдинов

Отмечается, что под новые льготы попадают порядка 94 тысяч человек, на которых максимально потребуется выделить из бюджетов около 3 миллиардов рублей в год. Однако не все люди, попадающие в указанные категории, смогут претендовать на бесплатное социальное обеспечение — необходимо считаться нуждающимся в конкретных видах социального обеспечения. Кроме того, дополнительных расходов не понесут регионы, в которых и так введена подобная льгота.

Кроме того, часть людей из указанных категорий и так могла претендовать на бесплатное социальное обслуживание, если их средний душевой доход не превышал определенного предела. Поэтому воспользоваться правом на социальное обслуживание смогут не все 94 тысячи человек.

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Артем Гафаров