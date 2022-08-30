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СМИ: миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

13:09, 30.08.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
СМИ: миссия МАГАТЭ прибыла в Киев
Фото: wikipedia.org

Миссия МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) из 14 человек, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Отмечается, что члены делегации были замечены в одном из киевских отелей.

Напомним, миссия МАГАТЭ по прибытии на ЗАЭС оценит физический ущерб объектам и определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности.

— <…> миссия предпримет срочные меры по обеспечению гарантий для проверки того, что ядерный материал используется только в мирных целях, — сказано в заявлении.

Фото: commons.wikimedia.org

Генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС.

Вчера сообщалось, что Киев нанес удар по Запорожской АЭС для создания угрозы ядерной катастрофы.

— За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции, — заявили в Минобороны России.

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Максим Кокунин
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