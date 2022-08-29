Миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб объектам на Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) по прибытии на ЗАЭС оценит физический ущерб объектам и определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности, сообщает «РИА Новости».



— <…> миссия предпримет срочные меры по обеспечению гарантий для проверки того, что ядерный материал используется только в мирных целях, — сказано в заявлении.

Генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС.

Вчера сообщалось, что Киев нанес удар по Запорожской АЭС для создания угрозы ядерной катастрофы.



— За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции, — заявили в Минобороны России.

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Маргарита Головатенко