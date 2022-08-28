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ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС дважды за сутки

14:05, 28.08.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС дважды за сутки
Фото: wikipedia.org

Киев нанес удар по Запорожской АЭС для создания угрозы ядерной катастрофы, сообщили в Минобороны России.

— За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции, — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, ВСУ выпустили девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твердые радиоактивные отходы. Были поражены линии трубопроводов.

После второго обстрела снаряд упал в районе шестого энергоблока, еще пять — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение реактора.

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе сообщалось, что частые обстрелы Запорожской АЭС и города Энергодара со стороны ВСУ привели к снижению поставок электроэнергии на подконтрольные Украине территории

Напомним, один из обстрелов Запорожской АЭС произошел в ночь на 7 августа. Тогда украинские снаряды не долетели всего около 400 метров до энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции.

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Маргарита Головатенко
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