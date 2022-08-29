Гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) направляется на Запорожскую АЭС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора организации Рафаэля Гросси.

— Этот день настал, миссия поддержки и помощи МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горд возглавлять эту миссию, которая будет на ЗАЭС уже на этой неделе, — говорится в сообщении Гросси, опубликованном в его аккаунте Twitter.

Фото: en.wikipedia.org

Вчера сообщалось, что Киев нанес удар по Запорожской АЭС для создания угрозы ядерной катастрофы.



— За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции, — заявили в Минобороны России.

По данным Минобороны, ВСУ выпустили девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твердые радиоактивные отходы. Были поражены линии трубопроводов.

После второго обстрела снаряд упал в районе шестого энергоблока, еще пять — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение реактора.



На прошлой неделе сообщалось, что частые обстрелы Запорожской АЭС и города Энергодара со стороны ВСУ привели к снижению поставок электроэнергии на подконтрольные Украине территории



Напомним, один из обстрелов Запорожской АЭС произошел в ночь на 7 августа. Тогда украинские снаряды не долетели всего около 400 метров до энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции.



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Максим Кокунин