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Гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС

07:52, 29.08.2022
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС
Фото: wikipedia.org

Миссия МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) направляется на Запорожскую АЭС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора организации Рафаэля Гросси.

— Этот день настал, миссия поддержки и помощи МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горд возглавлять эту миссию, которая будет на ЗАЭС уже на этой неделе, — говорится в сообщении Гросси, опубликованном в его аккаунте Twitter.

Фото: en.wikipedia.org

Вчера сообщалось, что Киев нанес удар по Запорожской АЭС для создания угрозы ядерной катастрофы.

— За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции, — заявили в Минобороны России.

По данным Минобороны, ВСУ выпустили девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твердые радиоактивные отходы. Были поражены линии трубопроводов.

После второго обстрела снаряд упал в районе шестого энергоблока, еще пять — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение реактора.

На прошлой неделе сообщалось, что частые обстрелы Запорожской АЭС и города Энергодара со стороны ВСУ привели к снижению поставок электроэнергии на подконтрольные Украине территории

Напомним, один из обстрелов Запорожской АЭС произошел в ночь на 7 августа. Тогда украинские снаряды не долетели всего около 400 метров до энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции.

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Максим Кокунин
Общество

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