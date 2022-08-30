ТНВ ведет прямую трансляцию праздничных мероприятий в Казани, посвященных Дню города и республики

Телеканал ТНВ ведет прямую трансляцию с основных праздничных мероприятий в Казани, посвященных Дню города и республики.

Трансляция началась в 11.00 по мск с площади перед театром Камала. Там выступают участники конкурса «Уйнагыз, гармуннар!» — «Играй, гармонь!».

В 13.00 мск на том же месте состоится гала-концерт «Безнең заман» — «Наше время».

В 19.00 мск начнется трансляция основного концерта, который пройдет на площадке возле Центра семьи «Казан».

В 22.00 мск по прямой трансляции покажут праздничный салют.

— Лучшими точками просмотра станут набережная реки Казанки, причем от Кировской дамбы до моста «Миллениум». Если раньше мы приглашали от Ленинской, вернее, от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум», то теперь место просмотра расширяется, география расширяется, и это будет продолжительное пиротехническое шоу, — рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Сегодня жителей и гостей города ожидает выступление популярных российских певцов — Клавы Коки, Вани Дмитриенко и группы Uma2rman, а также татарстанских артистов — Фирдуса Тямаева, Аиды Гарифуллиной и других.

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Максим Кокунин