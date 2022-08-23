Казанцам рассказали, где лучше всего смотреть салют на День города и республики

Фото: Максим Платонов

В День города и республики, 30 августа, жители и гости Казани смогут посмотреть пиротехническое шоу. Самая выгодная точка для его просмотра — Кремлевская набережная.

— Лучшими точками просмотра станут набережная реки Казанки, причем от Кировской дамбы до моста «Миллениум». Если раньше мы приглашали от Ленинской, вернее, от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум», то теперь место просмотра расширяется, география расширяется, и это будет продолжительное пиротехническое шоу, — рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в День города и республики ожидается обширная праздничная программа. Хедлайнером станет группа Uma2rman. Праздничный концерт 30 августа пройдет у Центра семьи «Казан». Он начнется в 17.00 и продлится до 22.00.



Также 30 августа в городе состоится пятый фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest. В этом году мероприятие меняет площадку — оно пройдет внутри и вокруг Национальной библиотеки Татарстана.



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Татьяна Демина