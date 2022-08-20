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Экс-глава Миндортранса Татарстана Ленар Сафин возглавил КФУ

17:46, 20.08.2022
Экс-глава Миндортранса Татарстана Ленар Сафин возглавил КФУ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ленар Сафин стал ректором Казанского федерального университета. Распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Сафин назначен сроком на пять лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кандидатуру экс-главы Миндортранса Татарстана Ленара Сафина предлагали в марте — ее рассматривал наблюдательный совет Казанского федерального университета. В апреле ее согласовала аттестационная комиссия Минобрнауки России.

С 22 марта исполняющим обязанности ректора КФУ является проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. С Ильшатом Гафуровым, который пост ректора вуза занимал с 2010 года, договор расторгли 21 марта 2022 года.

Он занимал должность ректора КФУ с 2010 года. В конце декабря 2021 года его задержали. Для этого в Татарстан специально приезжали следователи центрального аппарата Следственного комитета и оперативники МВД и ФСБ. Под конвоем Гафурова увезли в Москву, где ему предъявили обвинение в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину он не признает. В июле ему продлили арест до 25 октября.

Ленар Сафин — выпускник юридического факультета КФУ. На сегодняшний день он занимает должность первого заместителя председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации России.

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Татьяна Леухина
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