В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели годовалого ребенка, выпавшего из окна квартиры

В Татарстане возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели годовалого ребенка, выпавшего из окна квартиры в Набережных Челнах. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже одного из домов в поселке ГЭС, накануне вечером. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

По версии следствия, незадолго до трагедии родители девочки спали после распития алкоголя, а двое находившихся в квартире малолетних детей находились без присмотра. Девочка забралась на подоконник и выпала в открытое окно.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников социальных служб, допустивших пребывание детей в условиях, представляющих для них опасность.

Фото: СУ СКР по РТ

Напомним, сообщение в экстренные службы поступило вчера вечером в 19.14. Девочку с травмами госпитализирована в БСМП. На место происшествия выезжал заместитель прокурора города Айдар Салимуллин.

Неделей ранее в Набережных Челнах четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и выжил, его состояние оценивалось как тяжелое.



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Максим Кокунин