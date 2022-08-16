В Челнах четырехлетний мальчик выпал из окна на девятом этаже и выжил — за его жизнь борются врачи

В Набережных Челнах четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже, за его жизнь сейчас борются врачи казанской ДРКБ, его состояние оценивают как тяжелое, сообщили в пресс-службе больницы.

С начала года в Челнах из окон выпали уже шесть детей, один ребенок погиб.

В пресс-службе отметили, что открытое окно всегда представляет для детей опасность. Дети стремятся исследовать мир вокруг, все потрогать и посмотреть.

Фото: flickr.com

Заведующий отделением детской травматологии и ортопедии ДРКБ Алексей Глушков в интервью «Реальному времени» выражал мнение, что в травмах детей зачастую виноваты родители:



— Мы даже по телевизору выступали по поводу этих пресловутых москитных сеток. Дети на них облокачиваются и летят из окон вместе с ними. А кто виноват? Надо быть идиотом, чтобы маленького ребенка поставить на подоконник! Или чтобы обеспечить ему доступ к окну. Есть ведь ограничители, крючки. Родители знают о них, но не ставят. Хотя мы год от года повторяем одно и то же, — экспрессивно отмечал доктор.

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Маргарита Головатенко