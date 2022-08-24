В Челнах прокуратура организовала проверку после падения годовалой девочки из окна

Фото: прокуратура Татарстана

В Челнах годовалая девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома, расположенного в поселке ГЭС, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Сообщение в экстренные службы поступило в 19:14. В момент случившегося в квартире находились родители и их сын 2011 года рождения. Девочка осталась жива, ее госпитализировали с травмами в БСМП.

На место происшествия выехал заместитель прокурора города Айдар Салимуллин. Прокуратура города организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: прокуратура Татарстана

Неделей ранее в Набережных Челнах четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и выжил, его состояние оценивалось как тяжелое.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко