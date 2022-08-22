В Казани на Дне города и республики выступит группа Uma2rman

Фото: кадр видео

Хедлайнером Дня города и республики в Казани станет группа Uma2rman. Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии.

Праздничный концерт 30 августа пройдет у Центра семьи «Казан». Он начнется в 17.00 и продлится до 22.00.

Кроме Uma2rman на сцене выступят Филюс Кагиров и молодой исполнитель Ваня Дмитриенко. Концертная программа завершится праздничным салютом.

День республики и города празднуется каждый год 30 августа. «Реальное время» рассказывало, что в этом году торжества пройдут на открытой площадке Центра семьи «Казан», в Казанской ратуше и Старо-Татарской слободе. Ожидается выступление звезд российской и татарской эстрады, концерты, лотереи и традиционный салют.



Фото: Максим Платонов

Напомним, организация и проведение Дня республики Татарстан и Дня города в Казани подешевели на 3 миллиона рублей. Победителем тендера стало местное ООО «Пропраздник».

Компания предложила организовать и провести праздничные мероприятия по заданию заказчика чуть более чем за 25 миллионов рублей. Начальная цена контракта составляла 28,1 миллиона рублей.



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Татьяна Демина