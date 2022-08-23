Памятник Рашиту Вагапову в Казани откроют в День республики

Фото: эскизный проект / документация к тендеру

Памятник татарскому певцу Рашиту Вагапову в Казани откроют в День республики и города. Об этом рассказала первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.



Памятник установят в сквере на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина возле Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Сейчас там обновляют площадь — укладывают новую брусчатку.

Установкой памятника и благоустройством прилегающей территории занимается ГУП «Татлизинг», которое принадлежит Минземимуществу Татарстана. Предприятием руководит экс-глава исполкомов Заинского и Мамадышского районов республики Ильнар Хафизов.



Фото: Максим Кокунин

Фото: Максим Кокунин

На установку памятника Рашиту Вагапову и благоустройство прилегающей территории из бюджета Казани выделили 6,8 миллиона рублей. Его высота составит 5 метров, из которых сама скульптура — 2,6 м.

Эскизный проект / документация к тендеру

На территории памятника разместят скамьи для посетителей и урны для мусора. Также предусмотрена вечерняя подсветка, в том числе деревьев и кустарников.

Заслуженный и народный артист ТАССР Рашит Вагапов родился 7 мая 1908 года в деревне Актуково Нижегородской губернии. Он выпускник Татарской оперной студии в Москве и солист Татарской филармонии, ему удавалось искусно сочетать напевность народных мелодий с эстрадным жанром. Вагапов запомнился миллионам слушателей как хранитель народных песен в советскую эпоху.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина