Tat Cult Fest состоится, несмотря на угрозу срыва, — фестиваль меняет площадку

Пятый фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest в Казани состоится, несмотря на опасения, что он может быть сорван. В этом году мероприятие меняет площадку — оно пройдет внутри и вокруг Национальной библиотеки Татарстана 30 августа 2022 года, сообщили «Реальному времени» его организаторы.

Вход на фестиваль бесплатный. Основная программа начнется в 15.00. Некоторые площадки начнут работать раньше — с 12 часов.



На большой сцене перед Нацбиблиотекой выступят казанские рокеры Gauga, Yummy Music Band с новой вокалисткой Алиной Шарипжановой, синти-поп-квартет «Оммаж», челнинские металлисты «Ак Бүре», группа KGB, представители бурятского этно-фьюжена Namgar и башкирский поп-фрешмен Тимур Ямалов.

На малой сцене, в формате 360 градусов, выступят рэперы Усал и K-Ru, инди-фолк-группа Juna, а также лаборатория qaynar с приглашенным ансамблем перкуссионистов, которая подготовила акустическую программу, адепты булгарского металла Baradj, основатели сабр-поп-дуэт noor, калмыцкая этно-электропанк-группа Hagrin, тувинско-московское трио «Чалама» под управлением мастера горлового пения Радика Тюлюша и лаборатория детской песни Tat Kid Lab.

Также на Tat Cult Fest представят мультимедийную программу и перформансы, основанные на культурных символах Казани. В ней принимают участие: Камиль Калектика, Ильдар Якубов, Нурбек Батулла, фонд «Прометей», TanyaMist, Мария Житина, Kira G, Olga Ol, Тимофей Шульц, Vlad Kononkov и другие. Здание Нацбиблиотеки превратится в холст для маппинг-шоу.

Фото: Максим Платонов (архив)

На фестивале также будут работать площадки для детей и родителей, шоукейс фильмов архива «Прометей» и татарстанских режиссеров. Жители и гости Казани также смогут посетить книжную ярмарку и фуд-корт.

Фестиваль Tat Cult Fest проводится с 2018 года в Казанском кремле. Он включает в себя концерты современной татарской и тюркоязычной музыки, выставки медиаискусства, здесь происходят коллаборации музыкантов, медиахудожников, хореографов. В разные годы хедлайнерами фестиваля становились «Аигел», Зуля Камалова, Нурминский, дуэт PTU, группа Bashkarma. Организатором фестиваля выступала компания creeptone media при поддержке лейбла Yummy Music, Министерства культуры Татарстана и Казанского кремля.



В этом году Tat Cult Fest оказался под угрозой срыва. В техническом задании к тендеру на его организацию и проведение указано, что мероприятие должно пройти в Национальной библиотеке Татарстана, в частности, при участии артистов лейбла Yummy Music. Их представители заявили, что пока что победитель тендера — московское ООО «Сателлит» — к ним с предложениями не обращался. При начальной стоимости в 8,82 миллиона рублей победу компания одержала с предложением в 7,32 миллиона.



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Татьяна Демина