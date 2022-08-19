Роспотребнадзор по Татарстану: необходимости вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нет

Фото: Максим Платонов

В Татарстане не планируют вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Пока на сегодня такой необходимости нет. Это в части коронавирусной инфекции. Мы сказали, какие сроки на проведение повторной вакцинации, поэтому в этой части все-таки надеемся на здравомыслие наших граждан и на то, что они позаботятся о сохранении своего здоровья, — заявила она.

Вместе с этим Любовь Авдонина напомнила, что вакцинация против гриппа обязательна для некоторых категорий граждан — она внесена в национальный календарь профилактических прививок. Управление Роспотребнадзора по Татарстану следит за прививочной кампанией против гриппа, при необходимости будут приниматься меры.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан в Татарстане ввели в октябре 2021-го. Ее отменили в начале весны этого года, так как по состоянию на 10 марта уровень коллективного иммунитет в республике превысил установленную в 80% планку.



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Татьяна Демина