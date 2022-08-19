Главное о коронавирусе на 19 августа: 56% врачей за введение ограничений, российские вакцины от «дельтакрона»

В Татарстане впервые с начала июня выявили более 100 случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в Татарстане выявлено 109 случаев заражения коронавирусом. Всего на 19 августа общее количество инфицированных в республике достигло 155 294. Выздоровели за весь период 150 599 человек, в том числе 8 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 998 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 71 человека.

По данным на 18 августа, в Татарстане было выявлено 102 случая COVID-19. Так, суточный прирост превысил отметку в 100 заболевших впервые с начала июня, следует из данных федерального оперштаба. Всего на вчерашний день в республике было зарегистрировано 55 185 случаев коронавируса. Госпитализировали 64 человека, а выписали в связи с выздоровлением еще 14 пациентов. Всего от COVID-19 в республике вылечился 150 591 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Оперштаб приостановил публикацию данных об уровне коллективного иммунитета от COVID-19

За последние сутки в России выявили 37 609 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 887 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 037 664 человек, а выздоровевших — до 18 238 128. За сутки болезнь унесла жизни 65 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 427 человек.

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что российские тест-системы могут выявлять вариант «дельтакрон», а вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания при инфицировании этим штаммом. По его словам, о появлении гибридных вариантов, к которым относится и «дельтакрон», было известно давно. Для вируса гриппа это вообще типичная ситуация, описаны такие явления и для гепатита С, добавил эксперт.

Медицинское приложение «Справочник врача» провело опрос среди врачей, результаты которого показали, что 56,6% из них советуют вернуться к антиковидным ограничениям. Вместе с этим 43,4% опрошенных не видят необходимости введения ограничений. Среди причин они называют отсутствие ресурсов (43%), уменьшение зарплат не работавшим с больными (17,4%), отсутствие доверия Минздраву (16,1%) и «фактор принуждения» (12,1%). 88,7% врачей, наоборот, рекомендовали соблюдать ограничения своим пациентам. Кроме того, 2,7% не рекомендовали соблюдать их, а 8,6% рекомендовали соблюдать их иногда.

Проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков сообщил, что пик очередной волны коронавируса в Москве придется на конец сентября, а в Петербурге — на середину ноября. По его словам, начало учебного года и возвращение в города студентов может внести изменения в прогнозирование. «Скорее всего, мы сделаем калибровку прогноза уже после начала учебного года, так как ситуация может начать развиваться быстрее», — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

Портал «Стопкоронавирус.рф» приостановил еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России. «Изменения генома вируса, появление новых геновариантов и смены их доминирования требуют пересмотра модели <...>. В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета публикация данных на «Стопкоронавирус.рф» приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета», — говорится в сообщении на сайте оперштаба.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, что основная симптоматика у пациентов, переносящих заболевание, вызванное линиями «омикрона» BA.4 и BA.5, совпадает с той, что наблюдается при других респираторных инфекциях. По его словам, в первую очередь болезнь проявляется в виде гриппоподобных синдромов (лихорадка, слабость, озноб, мышечные, головные и суставные боли). Далее следуют катаральные явления — насморк, кашель, расстройства кишечника, уточнил специалист.

Министерство здравоохранения России опубликовало новую версию методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Так, в обновленный перечень добавили два препарата: имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты — «Ингавирин», и нирматрелвир + ритонавир, зарегистрированный под торговыми наименованиями «Миробивир» и «Скайвира».

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Врач отделения детской скорой помощи Дмитрий Молодой заявил, что если у ребенка проявляются симптомы, типичные для заболевания коронавирусом, есть вероятность, что он страдает от сердечно-сосудистых болезней либо же у него воспален аппендикс. По его словам, COVID-19 может маскироваться под острую хирургическую патологию. При этом он отметил, что ребенок и вправду может заболеть коронавирусом, но это не исключает возможности приступа аппендицита.

Глава Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина заявила, что при входе в школах и детских садах региона планируется проводить термометрию, а также в образовательных учреждениях будут работать рециркуляторы. По ее словам, в настоящее время в Краснодарском крае фиксируется ежедневный рост числа заразившихся коронавирусом, как и в прошлом году. Потемкина считает, что такая ситуация складывается из-за того, что COVID-19 становится сезонным заболеванием.

Фото: realnoevremya.ru

В Башкирии мероприятия, посвященные празднованию Дня республики 11 октября, рекомендуется провести с соблюдением специальных правил, установленных указом главы региона о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Стоит отметить, что в этом году в республике будут праздновать 32-ю годовщину провозглашения декларации о суверенитете.

Роспотребнадзор в Кузбассе на фоне роста заболеваемости коронавирусом рекомендовал предпринимателям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, соблюдать масочный режим. Уточняется, что маски рекомендовано носить в общественном транспорте, социальных и медицинских учреждениях, а также в местах работы или учебы. По данным центра мониторинга ситуации по COVID-19 в Кузбассе, за минувшие сутки в регионе коронавирус был выявлен у 494 человек.

В прибрежных городах КНР начали тестировать на COVID-19 морепродукты

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 594 189 635 человек, 6 448 393 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 403 244 ). На второй строчке — Индия (44 314 618), на третьей — Франция (34 514 986), на четвертой — Бразилия (34 245 374), на пятой — Германия (31 771 884).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 039 745). За ними следуют Бразилия (682 216), Индия (527 253), Россия (375 594, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 871).

Председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото рассказал, что повторная вакцинация от коронавируса рекомендуется лишь людям, имеющим повышенные риски осложнений. Стоит отметить, что Стратегическая консультативная группа является главной консультативной группой Всемирной организации здравоохранения по вопросам вакцин и иммунизации.

Согласно данным исследования Оксфордского университета, повышенный риск психотических расстройств, слабоумия и других подобных заболеваний остается у людей, переболевших коронавирусом минимум до двух лет. Вместе с этим такие проблемы, как тревога и депрессия, снижаются в течение двух месяцев. Результаты, основанные на данных 1,25 млн пациентов, дополняют свидетельства того, что вирус способен вызвать повреждения центральной нервной системы. Кроме того, ученые доказали, что даже легкая форма заболевания связана с уменьшением объема мозга, равным десяти годам старения.

Фото: realnoevremya.ru

Британская газета The Daily Telegraph сообщает, что избыточная смертность в Великобритании может быть связана с последствиями карантинов, вводившихся из-за пандемии коронавируса в период с 2020 по 2021 год. Отмечается, что такие выводы были сделаны на основе официальной статистики. Так, с начала июня Национальная статистическая служба страны зафиксировала рост смертности более чем на 10 тысяч по сравнению со средними показателями за последние пять лет. Указанное число более чем в три раза превышает количество людей, погибших с начала июня от последствий заболевания.

Посол КНДР Син Хон Чхоль заявил, что Сеул несет вину за распространение коронавируса в его стране. По его словам, у Северной Кореи есть факты, подтверждающие, что заражение производилось умышленно с помощью предметов, на которых находился вирус. Дипломат призвал международное сообщество осудить Южную Корею и заставить ее наказать виновных.

Фото: commons.wikimedia.org

В прибрежных городах Китая начали проводить ПЦР-тестирование на COVID-19 вернувшихся на берег рыбаков, а также их улова. По словам сотрудника муниципального бюро океанических исследований города Сямэнь, вспышка коронавируса в Хайнане могла произойти как раз из-за торговли морепродуктами между местными рыбаками и их зарубежными покупателями. Сямэнь — не единственный город, где проводится подобная процедура, добавил он.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к оценке вакцины от коронавируса Skyovion, разработанной в Южной Корее. Отмечается, что компания предоставила данные о том, насколько эффективно вакцина способствует созданию антител против коронавируса, а также информацию о безопасности и качестве препарата.

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Максим Кокунин