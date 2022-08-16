Главное о коронавирусе на 16 августа: глава Pfizer заболел коронавирусом, Мурашко призывает носить маски

В Татарстане пока не планируют вводить обязательный масочный режим

За последние сутки в Татарстане выявлено 97 случаев заражения коронавирусом. Всего на 16 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 986. Выздоровели за весь период 150 573 человека, в том числе 7 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 998 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 64 человека.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева рассказала, что масочный режим в республике пока будет возвращен лишь в рекомендательном характере. По ее словам, каждый руководитель предприятия имеет возможность организации масочного режима у себя на производстве в зависимости от ситуации. Отдельные решения уже приняты, например, для силовиков и медиков. Для них ношение масок является обязательным, добавила она.

Фото: realnoevremya.ru

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За последние сутки в России выявили 23 909 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 583 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 931 140 человек, а выздоровевших — до 18 172 070. За сутки болезнь унесла жизни 59 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 237 человек.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила, что регион возвращает масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом. По ее словам, маски необходимо носить в местах массового скопления людей, при посещении органов исполнительной власти, а также в общественном транспорте. Стоит отметить, что это пока это единственный регион России, принявший такое решение.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о необходимости соблюдать масочный режим в общественных местах из-за очередного роста заболеваемости COVID-19. Во время поездки в Читу он заявил, что в стране «идет период подъема заболеваемости» коронавирусом. «Очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались»,— сказал министр.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в этом году вирус гриппа может начать циркулировать среди населения уже в середине осени, хотя в прошлом году период его активности пришелся на декабрь. Специалист сделала такой вывод, изучив опыт Австралии. По ее словам, в Южном полушарии сезон гриппа начинается в июне и заканчивается в октябре. Затем вирус начинает распространяться в Северном полушарии, а период его активности приходится на ноябрь—апрель. Однако в этом году заболеваемость в Австралии начала расти на два месяца раньше — в апреле, а пик сдвинулся на два месяца по сравнению с 2019 годом.

Фото: Максим Платонов

Также Пшеничная заявила, что специалисты Роспотребнадзора не берутся давать прогноз по поводу восстановления обоняния после COVID-19. По ее словам, постковидный синдром встречается у одного из восьми взрослых пациентов по всему миру, чаще всего у лиц из групп риска, перенесших болезнь в более тяжелой форме. «В отдельных случаях при постковидном синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, метаболические нарушения. У некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет», — пояснила она.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что темпы вакцинации жителей региона против коронавируса выросли почти в 10 раз на фоне роста заболеваемости. «Количество вакцинированных жителей в Алтайском крае за прошлую неделю увеличилось — чуть более 20 тыс. человек, это хорошо. Ранее летом число вакцинированных в неделю составляло 1,5—2 тыс. человек. По сути, почти в 10 раз увеличилось число вакцинированных в неделю», — сказал Попов.



Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что маски являются эффективной мерой профилактики распространения коронавируса, когда их носят все, кроме того, они могут помочь снизить риск развития тяжелой болезни. Он также отметил, что для человека, который носит маску и соблюдает другие меры профилактики, в том числе дистанцирование и мытье рук, риск тяжело заболеть снижается, так как даже если маска пропустит вирус, то количество его будет меньше.

Фото: realnoevremya.ru

Также, по словам Альтштейна, сейчас в России нет оснований говорить, что гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» или так называемый «дельтакрон» опасен. По его словам, рекомбинанты всегда могут отличаться особыми свойствами, а также могут быть и опасными. Однако пациенты, у которых выявили гибридный вариант, перенесли заболевание в легкой форме, им не понадобилась госпитализация, заключил специалист.

В Санкт-Петербурге на этой неделе пациентов с коронавирусом начнут принимать еще два стационара. Больных в ближайшие дни начнут размещать в корпусе-трансформере больницы святителя Луки. Затем принимать таких пациентов на лечение будут и в трансформере больницы святого Георгия. Напомним, на сегодняшний день в Северной столице есть 2 142 койки для размещения больных с коронавирусом. Свободными на 14 августа остались только 24 места.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что клинические исследования препарата против коронавируса «МИР-19» для амбулаторного применения завершились, и в конце августа препарат может выйти на рынок. По ее словам, это лекарство эффективно против всех изученных штаммов COVID-19, включая «дельту», «омикрон» и другие штаммы.

Фото: pixnio.com

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) вновь ввели масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Кроме этого, в здания кампуса ограничен допуск людей с признаками инфекционных заболеваний, на входе осуществляется термометрия. Напомним, о приостановке обязательного ношения масок в крае сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко 2 июня.

Первые 5 тысяч жителей Курской области сделали прививку против коронавируса с использованием вакцины «Спутник V» в назальной форме, сообщили в пресс-службе администрации региона. Напомним, регион в начале августа оказался среди первых получивших партию назальной вакцины в объеме 12 тысяч доз.

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В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 591 190 997 человек, 6 437 938 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 026 647). На второй строчке — Индия (44 277 194), на третьей — Франция (34 406 296), на четвертой — Бразилия (34 178 240), на пятой — Германия (31 599 085).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 037 461). За ними следуют Бразилия (681 557), Индия (527 098), Россия (375 413, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 736).

Четырежды привитый вакциной Pfizer-BioNTech гендиректор компании Альберт Бурла заразился коронавирусом. «Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо, при этом у меня легкие симптомы», — написал он в своих соцсетях. Стоит отметить, что Бурла находится на самоизоляции и лечится препаратом Paxlovid, которым лечился президент США.

Власти Маршалловых Островов сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом — более 10% жителей столицы островного государства Маджуро получили положительный результат теста. По данным Минздрава, с 8 августа в стране было выявлено более 3 тысяч случаев заражения. Порядка 2,8 тысячи из них зарегистрированы в Маджуро, где проживают 22,5 тысячи человек.

Результат теста министра обороны США Ллойда Остина на коронавирус оказался положительным. Он сообщил, что в течение следующих пяти дней он будет находиться на карантине и продолжит выполнять свои обязанности в удаленном режиме. Тест главы американского оборонного ведомства на COVID-19 показывает положительный результат уже второй раз в нынешнем году. До этого Остин заразился в начале января. Тогда врачи сказали ему, что его симптомы были бы более серьезными, если бы он не привился.

Фото: upload.wikimedia.org. Остин в центре

Британский конгресс тред-юнионов призвал правительство внести коронавирус в список заболеваний, передаваемых в том числе в процессе профессиональной деятельности. Отмечается, что ежегодно в Великобритании минимум 20 тысяч человек умирают от более чем 70 включенных в список болезней. Самая высокая смертность от последствий коронавируса наблюдается у работников сфер питания, здравоохранения, розничной торговли и транспорта. Наиболее серьезному риску умереть от COVID-19 подвержены пекари (в 22,7 раза выше среднего), мясники (6,6 раза), швеи (3,9 раза), парикмахеры (3,6 раза), сиделки (три раза) и повара (2,5 раза).

Кроме того, британские медицинские власти одобрили применение в стране первой бивалентной вакцины производства американской компании Moderna в качестве бустерной дозы. Отмечается, что этот препарат способен бороться как с «оригинальным штаммом коронавируса 2020 года», так и с «омикроном» и его сублиниями BA.4 и BA.5. «Эта бивалентная вакцина позволяет нам иметь в своем распоряжении еще один улучшенный инструмент для защиты от этого заболевания в условиях продолжающейся эволюции вируса», — говорится в заявлении Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).

Фото: realnoevremya.ru

Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) намерена рекомендовать четвертую вакцинацию против коронавируса лицам в возрасте от 60 до 69 лет. Условием для четвертой прививки является то, что после ревакцинации или перенесенной инфекции должно пройти не менее шести месяцев. При этом уточняется, что только в «обоснованных отдельных случаях» интервал может быть «сокращен до четырех месяцев».

Власти Шанхая задействовали беспилотники в районе Янпу для выявления случаев нарушения мер, призванных сдержать распространение COVID-19. Беспилотники следят за магазинами, жилыми кварталами, лесистой местностью, парками и строительными площадками с целью «закрепить результаты кампании предотвращения эпидемий и борьбы с ними» в городе, жизнь которого «вступила в фазу нормализации».

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Максим Кокунин