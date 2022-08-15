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В Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

03:34, 15.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19
Фото: Максим Платонов

С 8 по 14 августа в Татарстане госпитализировали 350 человек, заразившихся коронавирусом. Это на 10,7% больше, чем за первую неделю месяца, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

В республике с 1 по 7 августа в больницы с коронавирусом попали 316 пациентов. Неделей ранее, с 25 по 31 июля, госпитализировали 241 татарстанца.

Фото: Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане выявлено 154 795 случаев СOVID-19. Вылечился от коронавируса 150 561 житель республики, умерли — 1 998 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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