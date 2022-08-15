В образовательных учреждениях Казани к 1 сентября заменят ограждения общей протяженностью 76 км

В Казани добавили пристрой к школе №7, который сделал из старой фактически «абсолютно новую школу». Она откроется 1 сентября.

На сегодняшний день проходит капитальный ремонт в лицее №131, школе №173 и гимназии №18. В 2021 году начали ремонт в школе №143. В 2022-м работы продолжились и будут завершены.

Ремонт в школе №143. Фото: kzn.ru

В школе №31 завершаются работы по ремонту пищеблоков за 270 млн рублей. Ограждения общей протяженностью 76 км заменят в 269 учреждениях — в рамках антитеррористической программы. Все школы собираются оснастить системой контроля и доступа. На установку КПП потратят 26,5 млн рублей в 22 школах, которые относятся к первой категории безопасности.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в городе почти две сотни школ, и готовность каждой из них — «вопрос всегда важный». Совсем немного остается времени для замены всех старых пищеблоков на новые, добавил он.

— Мы провели аудит и выявили ряд недостатков в деле безопасности. К 1 сентября наши школы обновили ограждения, системы контроля доступа и даже КПП в школах первой категории, — заявил он. — Надо внимательно посмотреть те паспорта безопасности, которые были утверждены. Работы, которые завершаются сегодня, должны полностью им соответствовать.

Фото: Максим Платонов

В марте мэрия Казани сообщила, что из бюджета Татарстана выделят 1,1 миллиарда рублей на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях города. Ее начали усиливать после происшествия 11 мая 2021 года в казанской гимназии №175.

Также весной стало известно, что в 2022 году в 154 школах и 304 детских садах столицы Татарстана появится специальная охранная сигнализация. О том, как проходит оснащение учебных заведений системами безопасности, — в материале «Реального времени».

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Сергей Афанасьев