В Казани завершается капремонт школы №143 — ее не ремонтировали 30 лет

Капитальный ремонт школы №143 с углубленным изучением отдельных предметов в Ново-Савиновском районе Казани подходит к завершению. На сегодняшний день отремонтирована инженерная сеть, туалеты для обучающихся и учителей школы, учебные кабинеты, а также фасад.

В школе №143 не было капремонта со времени ее возведения, с 1991 года. Все проблемы, которые так или иначе возникали за время ее работы, устранялись локально, без проведения глобальных работ. За последние годы у здания возникли серьезные неполадки с крышей — она начала протекать, от чего пострадали кабинеты.

На данный момент основная часть работ завершена. Заменены системы водоснабжения объекта, канализации, отопления, электричество. Работы планируют завершить до начала учебного года, сообщает мэрия Казани.

Фото: kzn.ru

Напомним, в Татарстане в этом году ремонтируются 118 школ с привлечением средств республиканского и федерального бюджетов. На 6 августа работы завершены в 14 учебных заведениях.

В Казани также отремонтируют и дооснастят 136 кабинетов в 45 школах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В городе работают девять государственных коррекционных школ, работающих по пяти нозологиям. По четырем из них требуется создание специальных или ресурсных классов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Данила Сергеев