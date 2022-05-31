Установка новых систем безопасности в школах Казани — какова готовность на сегодняшний день

Фото: Максим Платонов

21 марта мэрия Казани сообщила, что из бюджета республики выделят 1,1 млрд рублей на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях города. Уже 5 мая стало известно, что в текущем году в 154 школах и 304 детских садах столицы Татарстана появится специальная охранная сигнализация. О том, как проходит оснащение учебных заведениях системами безопасности «Реальному времени» рассказали в пресс-службе городского муниципалитета.

Что есть на сегодняшний день

Отмечается, что поставки нового оборудования проходят по графику. Сроки мероприятий по оснащению охранными системами утверждены паспортами безопасности объектов до 31 декабря этого года. Однако, по словам мэрии, установить новые системы во всех школах планируется до начала учебного года.

На сегодняшний день уже оснащено:

47 объектов охранной сигнализацией;

201 объект кнопкой тревожной сигнализации;

98 объектов системой экстренного оповещения при ЧС;

193 объекта имеют на своих входных группах СКУД;

У 43 объектов СКУД установлен на калитках ограждений.

СКУД — это система контроля и управления доступом, которая состоит из преграждающих устройств, идентификаторов, контроллеров и считывателей. Она служит для ограничения, а также регистрации входящих и выходящих людей на различных объектах.

Фото: Максим Платонов

Где остаются пробелы

24 мая пресс-служба Министерства образования и науки Татарстана рассказала, что на сегодняшний день все здания образовательных организаций республики оборудованы тревожной кнопкой для передачи сообщений в подразделения войск национальной гвардии или в систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру. Однако пробелы остаются — например, только 76% зданий оборудованы системой видеонаблюдения. А системы контроля и управления доступом есть только в 60% зданий.

Кроме того, все учреждения оснащены:

внешним освещением, из них 98% отвечают всем требованиям надзорных органов (на остальных требуются дополнительные точки освещения);

ограждением территории, 98% отвечают всем требованиям (на остальных требуются частичная замена или ремонт части ограждения территории).

Всего на начало учебного года в республике функционирует 3 435 образовательных организаций, имеющих на своем балансе 3 595 объектов



Фото: Максим Платонов

Старые вопросы к безопасности

В начале марта заместитель министра образования и науки республики Рамиль Хайруллин заявил, что учреждения образования Татарстана имеют много недостатков в части оснащенности системами антитеррористической защищенности.

По его словам, в ряде учреждений нет системы тревожной сигнализации или системы оповещения и управления эвакуацией либо автономными средствами экстренного оповещения работников и обучающихся. Также отсутствуют системы наружного освещения, видеонаблюдения или охранной сигнализации. В отдельных детсадах и школах нет постов охраны на основных входах в здания, турникетов, ворот при въезде на объект. Одна из главных причин — нехватка финансирования, подчеркнул Хайруллин.

Напомним, вопрос безопасности школ в Татарстане остро встал после трагедии в казанской гимназии №175. В декабре министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин сообщал, что в Татарстане решают вопрос с финансированием для организации охраны школ четвертой категории опасности. В 2022 году средства в размере около 1,2 млрд рублей получат школы третьей категории.



Максим Кокунин