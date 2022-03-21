На мероприятия по антитеррористической безопасности детсадов и школ Казани потратят 1,1 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Из бюджета Татарстана на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях Казани выделят 1,1 млрд рублей, сообщили в мэрии города.



На въезде на территорию 22 школ установят КПП. В 186 школах, 7 детсадах и 13 учреждениях дополнительного образования установят и отремонтируют ограждение территории. В 53 школах, 140 детсадах и 22 учреждениях дополнительного образования на первом этаже оборудуют помещения для охраны с системой видеонаблюдения, сигнализацией и тревожной кнопкой. Вблизи еще 25 школ и четырех детсадов появятся средства ограничения скорости.

В прошлом году в столице Татарстана проводили работу по паспортизации всех дошкольных учреждений. Уточнялись границы балансовой принадлежности земельных участков и зданий, оценивалось состояние объектов, прилегающей территории и инженерных коммуникаций. В этом году такую работу планируется провести в отношении учреждений среднего образования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах на антитеррористические мероприятия в муниципальных учреждениях направят почти 13 млн рублей. На безопасность школ выделят 12,9 млн рублей.

Заместитель министра образования и науки республики Рамиль Хайруллин в марте заявлял, что учреждения образования Татарстана имеют много недостатков в части оснащенности системами антитеррористической защищенности.

Маргарита Головатенко