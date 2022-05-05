В этом году в Казани установят специальную охранную сигнализацию в 154 школах и 304 детсадах

Фото: Максим Платонов

В текущем году в 154 школах и 304 детских садах Казани появится специальная охранная сигнализация. Об этом рассказали в мэрии города.

Также в столице Татарстана намерены установить и отремонтировать ограждения, калитки и ворота на 376 объектах. А в 103 школах и 319 детсадах появится оборудование с системой экстренного оповещения при ЧС.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что на первых этажах 146 объектов оборудуют помещения для охраны. В них установят системы видеонаблюдения и охранной сигнализации, а также средства передачи тревожных сообщений.



Сегодня стало известно, что в 389 образовательных учреждениях города установили кнопки тревожной сигнализации. В их числе — 175 школ, 181 детский сад, 11 дошкольных учреждений, семь детских оздоровительных лагерей, пять объектов спорта и 10 объектов культуры.



Диана Жиленкова