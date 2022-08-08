Главное о коронавирусе на 8 августа: Байден вышел из самоизоляции, новая волна продлится один-два месяца

Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане выросло на треть

За последние сутки в Татарстане выявлено 74 случая заражения коронавирусом. Всего на 8 июля общее количество инфицированных в республике достигло 154 305. Выздоровел за весь период 150 501 человек, за минувшие сутки — ноль. Всего скончались 1 997 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 23 человека.

С 1 по 7 июля в больницы Татарстана с коронавирусом госпитализировали 316 человек. Это на 31,1% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время». Так, с 25 по 31 июля в больницы попал 241 заболевший.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, с 1 по 7 августа в республике зарегистрировали 381 случай заражения коронавирусом, что на 21,3% больше, чем за предыдущие 7 дней, С 25 по 31 июля в Татарстане коронавирус выявили у 314 человек.

В Набережных Челнах вновь заработал пункт вакцинации против коронавируса в торговом центре «Омега». В автограде наблюдается рост числа желающих пройти ревакцинацию — их количество увеличилось со 150 до 350—400 человек в день.



Большая часть россиян верит в искусственное происхождение COVID-19

За последние сутки в России выявили 17 862 новых случая коронавируса, выздоровел 8 721 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 730 561 человека, а выздоровевших — до 18 048 076. За сутки болезнь унесла жизни 45 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 786 человек.

Согласно исследованию, в искусственное происхождение коронавируса верит 61% опрошенных россиян. Год назад такого мнения придерживались 57% респондентов. Среди российских мужчин верят в то, что COVID-19, вероятнее всего, создан в лаборатории, 65% опрошенных, среди женщин — 56%.



Фото: realnoevremya.ru

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что новый пик заболеваемости коронавирусом вполне возможен, так как в России появились новые подвиды «омикрона», в том числе «кентавр». По его мнению, рост заболеваемости предстоящей осенью также связан с социальной активностью, то есть с возвращением граждан в университеты, школы, на работу после отпусков. Новая волна коронавируса может продлиться от месяца до двух, считает специалист.

По данным «Ведомостей», в июле этого года россияне приобрели примерно в 2,5 раза больше экспресс-тестов для определения антигена к коронавирусу, чем месяцем ранее. Представитель сервиса Moneyplace рассказал, что в июле на крупнейших маркетплейсах, таких как Wildberries, Ozon, KazanExpress, «Яндекс.Маркет» и «СберМегаМаркет» реализовано 8 228 экспресс-тестов, что в 2,3 раза больше, чем за прошлый месяц.

Пресс-служба Минздрава Приморья сообщила, что за прошедшую неделю число случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось почти в два раза — с 192 до 325. На амбулаторном лечении находятся 1,7 тысячи пациентов. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме, основная нагрузка приходится на поликлиники, там увеличили время работы. Дополнительные койки для пациентов с коронавирусом в медучреждениях пока не разворачивают.

Фото: realnoevremya.ru

Глава территориального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов заявил, что число случаев заражения коронавирусом в регионе выросло почти на 80% за минувшую неделю — до 806. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов уточнил, что всего зарегистрировано более 262 тысяч случаев заболевания.



За июль смертность из-за COVID-19 в мире выросла в 1,5 раза

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразился 584 591 781 человек, 6 418 044 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (92 112 922). На второй строчке — Индия (44 145 709), на третьей — Франция (34 237 067), на четвертой — Бразилия (34 018 371), на пятой — Германия (31 228 322).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 033 556). За ними следуют Бразилия (679 996), Индия (526 689), Россия (374 983, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 320).

Российский посол в КНДР Александр Мацегора рассказал, что эпидемиологическая обстановка в Северной Корее до сих пор не наладилась после вспышки COVID-19. По его словам, в республике по-прежнему действует масочный режим и закрыты государственные границы. Вместе с тем существуют и некоторые послабления — в парках развлечений заработали детские аттракционы.

Фото: flickr.com

За июль этого года в мире умерли от коронавируса около 64 тысяч человек — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это соответствует уровню апреля. В июле число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 30 миллионов — тоже примерно в 1,5 раза больше по сравнению с июнем. Рост показателей заболеваемости отмечается второй месяц подряд. Вспышки отмечаются в Азии и нескольких странах Европы — там еще фиксируют высокие темпы распространения инфекции.

Президент США Джо Байден вышел с самоизоляции, так как сдал повторный отрицательный тест на COVID-19. Он направился к своей супруге в Делавэр, где они проведут время в популярной курортной зоне. Напомним, днем ранее Байден сдал первый отрицательный тест на коронавирус, однако его лечащий врач Кевин О'Коннор предупредил, что президент останется на самоизоляции в Белом доме, пока не сдаст еще один.

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Максим Кокунин