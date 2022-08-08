В Челнах возобновили вакцинацию от коронавируса в ТЦ «Омега»

В Набережных Челнах вновь заработал пункт вакцинации против коронавируса в торговом центре «Омега». Прививку там можно сделать уже сегодня.

На сегодняшний день в автограде наблюдается рост числа желающих пройти ревакцинацию. Как сообщила пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова, их количество увеличилось со 150 до 350-400 человек в день.

Фото: Максим Платонов

Напомним, вакцинацию в торговых центрах возобновляют и в Казани. Так, на прошлой неделе прививочный пункт открылся в ТЦ «Южный». За первый день прививку там сделали 57 человек.



По данным федерального опештаба на 5 августа, в Татарстане прививку против коронавируса сделали 2 555 145 человек. Из них 2 479 003 татарстанца завершили курс вакцинации.

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Татьяна Демина