Заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла на 21%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 1 по 7 августа зарегистрировали 381 случай заражения коронавирусом. Это на 21,3% больше, чем за предыдущие 7 дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

С 25 по 31 июля в Татарстане коронавирус выявили у 314 человек. Это на 9,4% больше, чем за предыдущую неделю.

Всего на 7 августа в Татарстане зарегистрировано 154 231 случай СOVID-19, из которых 68 — за последние сутки. Вылечился от коронавируса 150 501 житель республики, умерли — 1 997 человек.

Фото: Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 7 августа читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина