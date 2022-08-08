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Смертность из-за коронавируса в мире в июле выросла в 1,5 раза

08:15, 08.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Смертность из-за коронавируса в мире в июле выросла в 1,5 раза
Фото: realnoevremya.ru

За июль этого года в мире умерли от коронавируса порядка 64 тысяч человек — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это соответствует уровню апреля.

В июле число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 30 млн — тоже примерно в 1,5 раза по сравнению с июнем.

Рост показателей заболеваемости отмечается второй месяц подряд. Вспышки отмечаются в Азии и нескольких странах Европы — там еще фиксируют высокие темпы распространения инфекции, отмечает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным Росстата, в России в июне смертность от коронавируса, когда заболевание стало основной причиной смерти, снизилась на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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