Смертность из-за коронавируса в мире в июле выросла в 1,5 раза

За июль этого года в мире умерли от коронавируса порядка 64 тысяч человек — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это соответствует уровню апреля.



В июле число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 30 млн — тоже примерно в 1,5 раза по сравнению с июнем.

Рост показателей заболеваемости отмечается второй месяц подряд. Вспышки отмечаются в Азии и нескольких странах Европы — там еще фиксируют высокие темпы распространения инфекции, отмечает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным Росстата, в России в июне смертность от коронавируса, когда заболевание стало основной причиной смерти, снизилась на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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Маргарита Головатенко