В Татарстане число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло почти на треть

Фото: Максим Платонов

С 1 по 7 июля в больницы Татарстана с коронавирусом госпитализировали 316 человек. Это на 31,1% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

С 25 по 31 июля в Татарстане госпитализировали 241 заболевшего. С 18 по 24 июля в больницы с коронавирусом в больницы попали 194 татарстанца.



Фото: Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане зарегистрирован 154 231 случай СOVID-19. Вылечился от коронавируса 150 501 житель республики, умерли — 1 997 человек.

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Татьяна Демина