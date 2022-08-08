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В Татарстане число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло почти на треть

08:57, 08.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло почти на треть
Фото: Максим Платонов

С 1 по 7 июля в больницы Татарстана с коронавирусом госпитализировали 316 человек. Это на 31,1% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

С 25 по 31 июля в Татарстане госпитализировали 241 заболевшего. С 18 по 24 июля в больницы с коронавирусом в больницы попали 194 татарстанца.

Фото: Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане зарегистрирован 154 231 случай СOVID-19. Вылечился от коронавируса 150 501 житель республики, умерли — 1 997 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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