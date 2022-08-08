В искусственное происхождение коронавируса стали верить больше россиян

Фото: Максим Платонов

В искусственное происхождение коронавируса верят 61% опрошенных россиян. Год назад такого мнения придерживались 57% респондентов, говорится в исследовании сервиса Superjob.

Среди российских мужчин верят в то, что COVID-19 вероятнее всего создан в лаборатории, 65% опрошенных. Еще 14% уверены, что вирус появился естественным путем. Каждый пятый затруднился сформировать свою позицию по этому вопросу.

Что касается женщин, то среди них версии об искусственном происхождении коронавируса придерживается 56%. Почти каждая третья затруднилась с ответом, а 12% респонденток склонны думать, что он зародился естественным путем.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян из 389 населенных пунктов страны. Все респонденты были старше 18 лет.

Напомним, на прошлой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны «рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)».

Фото: Минобороны России

По его словам, с 2009 года оно финансировало программу «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, отлавливались летучие мыши. Одним из подрядчиков была компания «Метабиота», связанная с военно-биологической деятельностью на Украине. В 2019-м, до момента появления первых случаев COVID-19, на базе американского института им. Хопкинса прошли учения «Ивент-201» — отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса.

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Татьяна Демина