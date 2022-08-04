Минобрнауки России хочет сократить обучение в магистратуре до года по ряду специальностей

Фото: Дмитрий Резнов

Минобрнауки хочет сократить сроки обучения в магистратуре по некоторым специальностям до одного года. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Инициативу поддерживают не только представители власти и университетов, но и работодатели.

Фото: minobrnauki.gov.ru

— Это большая потребность у работодателей по ряду, допустим, инженерных магистратур, по ряду магистратур в области информационных технологий сократить нормативные сроки обучения, потому что сегодня все-таки 2 года — это зачастую много, — заявил министр в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Фалькова, одного года будет «вполне достаточно» для того, чтобы усовершенствовать навыки специалиста и дать ему знания. В середине сентября Минобрнауки планирует опубликовать предложения по обновлению российской системы образования. По его словам, оно может быть запущено уже в следующем учебном году.

В начале июня замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что все вузы страны исключены из Болонского образовательного процесса. Глава ведомства Валерий Фальков называл эту систему «прожитым этапом». Он отмечал, что будущее за российской собственной уникальной системой образования.

После этого замминистра науки и высшего образования страны Петр Кучеренко отмечал, что Россия на сегодняшний день не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Он подчеркивал, что модернизация национальной системы не означает ее изоляции.

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Татьяна Леухина