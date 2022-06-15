В Минобрнауки заявили, что полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры невозможно

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия на сегодняшний день не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Об этом заявил статс-секретарь, замминистра науки и высшего образования страны Петр Кучеренко.

Он подчеркнул, что модернизация национальной системы не означает ее изоляции.

— Например, такие страны, как Китай и Индия, никогда не были участниками Болонского процесса, - передает ТАСС его слова.

Фото: Дмитрий Резнов

На прошлой неделе замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что все вузы страны исключены из Болонского образовательного процесса. Глава ведомства Валерий Фальков называл эту систему «прожитым этапом». Он отмечал, что будущее за российской собственной уникальной системой образования.



Афанасьев подчеркивал, что отказ от Болонской системы образования не означает, что будет возврат к советскому подходу к обучению.



На этой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нынешняя российская система высшего образования нуждается в изменениях.



Татьяна Леухина