Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом»
Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков назвал эту систему «прожитым этапом».
— Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента, — приводит слова министра «РИА Новости».
Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, 66% жителей Казани поддерживают идею об отказе от Болонской двухступенчатой системы высшего образования и возвращение специалитета. Чаще других его возврат одобряют родители 11-классников, планирующих поступление в вузы.
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