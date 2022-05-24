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Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом»

19:59, 24.05.2022
Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом»
Фото: kremlin.ru

Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков назвал эту систему «прожитым этапом».

— Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента, — приводит слова министра «РИА Новости».

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, 66% жителей Казани поддерживают идею об отказе от Болонской двухступенчатой системы высшего образования и возвращение специалитета. Чаще других его возврат одобряют родители 11-классников, планирующих поступление в вузы.

Диана Жиленкова
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