Источник: зампрокурора Татарстана Олег Даминов уходит в отставку

Фото: "Реальное время"/ Максим Платонов

Сегодня несколько источников «Реального времени» сообщили о возможной отставке 53-летнего заместителя прокурора РТ Олега Даминова. Якобы на фоне негативных результатов проверок Генпрокуратуры РФ в Татарстане он написал рапорт. Речь идет о проверках соблюдения законодательства в колониях и переполненных СИЗО.



В прокуратуре Татарстана комментировать вопрос о каких-либо кадровых изменениях не стали.

Олега Даминова журналисту «Реального времени» сегодня удалось застать по служебному телефону. Он отказался отвечать на вопросы, но опровергать распространившийся среди силовиков слух не стал.

Старший советник юстиции Даминов в органах прокуратуры — 28 лет. В 1994 году начинал помощником Казанского межрайонного природоохранного прокурора, в 2002-м сам занял этот пост и на протяжении 13 лет руководил Казанской природоохранной прокуратурой, после чего пошел на повышение — стал заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора, а 13 апреля 2017 года был назначен заместителем прокурора Татарстана.

Образовавшаяся вакансия зама в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре была закрыта в тот же день — место Даминова занял Артем Николаев, оставивший пост первого зампрокурора Татарстана. По данным источников «Реального времени», на ротации кадров настаивал федеральный центр. В 2018-м Николаев возглавил прокуратуру Удмуртии.

В январе этого года на коллегии УФСИН по Татарстану зампрокурора республики Олег Даминов как куратор соблюдения законодательства в местах несвободы отмечал ряд серьезных проблем, требующих незамедлительного решения. Напомнил об остром дефиците мест в СИЗО. Сообщал о выявленных за год 535 нарушениях закона в СИЗО и колониях, из которых 66 касались материально-бытового, а 53 — медико-санитарного обеспечения заключенных. Указывал на 107 фактов необоснованного применения взысканий и поощрений в отношении арестованных-осужденных и 130 нарушений при привлечении зэков к труду.

Также зампрокурора ссылался на результаты проверки Генпрокуратуры РФ, которая выявила многочисленные нарушения во всех пяти следственных изоляторах Татарстана. Упомянул историю с фигурантом дела «Лизинг-гранта» Поздняковым, срок ареста которого истек 30 декабря 2021 года, однако его выпустили из СИЗО-1 Казани только 3 января 2022-го. «Этот факт укрывался от профильного отдела прокуратуры республики», — подчеркнул тогда Даминов, назвав такой подход неприемлемым.

Досталось от него и руководству СИЗО-2. На коллегии был упомянут случай суицида сотрудника изолятора на рабочем месте, а еще некий факт незаконного содержания одного гражданина, которого дважды доставляли и водворяли в камеру по незаконным основаниям. Прокуратура направила материал в органы следствия для решения вопроса о возбуждении дела.

По данным источников «Реального времени», новая проверка представителей Генпрокуратуры РФ не выявила в Татарстане серьезных улучшений ситуации с соблюдением законов за решеткой.