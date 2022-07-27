В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов — IV класс. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Высокая пожароопасность лесов ожидается местами с 28 июля по 4 августа 2022 года.
Напомним, штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (IV класс) объявлялось и в начале месяца. Оно действовало до 15 июля.
С 8 июля на 21 день в связи с высокой пожароопасностью в Татарстане введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезд транспорта. В список, помимо Аксубаевского, Алькеевского, Апастовского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Кайбицкого и Пестречинского районов, а также Казани, включены Лаишевский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Сабинский, Тюлячинский, Нурлатский, Елабужский, Мамадышский, Тукаевский, Менделеевский, Мензелинский, Актанышский, Зеленодольский, Дрожжановский, Агрызский, Чистопольский, Алексеевский, Новошешминский, Нижнекамский, Заинский, Сармановский, Муслюмовский, Альметьевский, Азнакаевский, Лениногорский, Бугульминский, Ютазинский и Бавлинский районы.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым