В Татарстане с 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (4 класс). Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.



Так, высокая пожароопасность лесов ожидается местами на территориях Татарстана, в том числе и Казани. Период пожароопасности объявлен до 11 июля.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, ущерб от пожаров в пожароопасный период в Татарстане в прошлом году составил более 37 миллионов рублей. С 25 апреля по 15 мая 2021 года произошли 1,8 тысячи пожаров, в результате погибли 34 человека, пострадали 18.

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Маргарита Головатенко