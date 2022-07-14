Кабмин Татарстана расширил перечень районов, где вводится ограничение пребывания граждан в лесах

Кабмин Татарстана расширил перечень районов республики, в которых действует ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Теперь в список, помимо Аксубаевского, Алькеевского, Апастовского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Кайбицкого и Пестречинского районов, а также Казани, включены Лаишевский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Сабинский, Тюлячинский, Нурлатский, Елабужский, Мамадышский, Тукаевский, Менделеевский, Мензелинский, Актанышский, Зеленодольский, Дрожжановский, Агрызский, Чистопольский, Алексеевский, Новошешминский, Нижнекамский, Заинский, Сармановский, Муслюмовский, Альметьевский, Азнакаевский, Лениногорский, Бугульминский, Ютазинский и Бавлинский районы.

Напомним, ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспорта введен властями Татарстана с 8 июля на 21 день. Это связано с высокой пожароопасностью.



С 5 июля в республике объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (4-й класс). Оно действует до 15 июля.

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Татьяна Демина