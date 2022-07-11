В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (4 класс). Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Высокая пожароопасность лесов ожидается местами на территориях Татарстана. Объявленный период пожароопасности — до 15 июля.
Напомним, период пожароопасности был объявлен с 5 до 11 июля. С 8 июля на 21 день в соответствии с постановлением Кабмина Татарстана ограничено пребывание граждан в лесах. С начала 2022 года в республике зарегистрировали почти 300 термических точек.
Напомним, ущерб от пожаров в пожароопасный период в Татарстане в прошлом году составил более 37 миллионов рублей. С 25 апреля по 15 мая 2021 года произошли 1,8 тысячи пожаров, в результате погибли 34 человека, пострадали 18.
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