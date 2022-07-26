В Татарстане за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки коронавирус в Татарстане выявили у 41 человека. Всего на 26 июля в республике зарегистрировано 153 619 случаев заражения COVID-19.

Госпитализировали еще 47 заболевших коронавирусом татарстанцев. Выписали в связи с выздоровлением за сутки 45 пациентов. Общее число вылечившихся в республике достигло 150 324.

Вновь не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. В общей сложности от коронавируса умерли 1 996 жителей Татарстана, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина