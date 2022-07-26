В России зафиксировали 6 183 новых случая COVID-19

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 6 183 человек. В общей сложности на 26 июля в стране зарегистрировано 18 545 009 случаев заражения COVID-19.

Госпитализировано за сутки 1 664 человека, заболевшего коронавирусом. Это на 119,2% больше по сравнению с 25 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Выписали в связи с выздоровлением за последние сутки 5 422 пациента. Общее число вылечившихся россиян достигло 17 948 330.



Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от коронавируса за минувшие сутки 47 жителей России. Всего в стране зарегистрировано 382 236 случаев смерти, причиной которых стал COVID-19.

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Татьяна Демина